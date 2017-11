Nach Evakuierung : Acht Verletzte nach Giftstoff-Alarm in Elmshorn

vergrößern 1 von 1 Foto: Cornelia Sprenger 1 von 1

von Kira Oster

erstellt am 03.Nov.2017 | 16:50 Uhr

Elmshorn | Die Berufliche Schule Elmshorn musste am Freitagnachmittag geräumt werden. In der Schule waren gefährliche Giftstoffe ausgetreten. Der Alarm war um kurz nach 16 Uhr bei der Kreisrettungsleitstelle eingegangen. Die Kameraden der Feuerwehr erkundeten das Gebäude derzeit in Schutzanzügen. Die Erkundungsphase lief laut Feuerwehrsprecher Micheal Bunk bis um kurz nach 17 Uhr.

Zu diesem Zeitpunkt war die Straße Kleiner Steindamm voll gesperrt. Welche Gifststoffe genau ausgetreten waren, ist bisher noch unklar. Laut Feuerwehr sind acht Personen leicht verletzt, sie werden vom Rettungsdienst betreut. Weil bereits Schulsschluss war, handelt es sich dabei um Putz- und Lehrkräfte.

