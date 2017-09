Abschieds-Party im Freibad

vergrößern 1 von 1 Foto: Pflaumbaum 1 von 1

DJ, Wasserparcours, Kinderkatapult, Bodypainting, und jede Menge Badespaß: Am Sonnabend zog der Badepark zum Ende der Freibadsaison nochmal alle Register. Zirka 250 Kinder nahmen die Gelegenheit wahr, an ihrem letzten Ferienwochenende einen besonderen Tag im Freibad zu verbringen. „Wie viele am Ende kommen, ist immer unterschiedlich“, sagt Matthias Tschirner, Inhaber der Agentur Poolevents, die die Party organisiert hat. „Bei der Eröffnungsparty im Frühjahr waren es knapp 1000, aber da war das Wetter auch bombe. Wenn es die Tage vorher regnet, kommen viele nicht.“

Breits zum dritten Mal bespaßte die Eventgentur aus Kölln-Reisiek die Badegäste. Und bei denen kam die Poolparty gut an. Inga Eimers (40) aus Neuendorf und Julia Julke (47) aus Elmshorn waren zum dritten Mal mit ihren Kindern da. „Die sind immer ganz heiß, treffen sich mit anderen aus ihrer Klasse“, sagen die Mütter. „Kommt gut an, gute Stimmung, gute Musik“, fasst Eimers zusammen.

Hauptattraktion war eindeutig der „Flip“: ein Luftkissen, mit dem man sich in die Luft schleudern lassen kann, wenn jemand auf die gegenüberliegende Seite springt – „unser Kinderkatapult“, wie Tschirner ihn nennt. Auch der Aquatrack, ein schwimmender Hindernisparcour, zog viel Aufmerksamkeit auf sich.

Die Nichtschwimmer kamen beim Bodypainting und Spielen im Nichtschwimmerbecken ebenfalls auf ihre Kosten. Nach diesem Abschluss schließt das Freibad für diese Saison. Die Traglufthalle steht wegen Sanierungsarbeiten erst ab dem 16. September zur Verfügung (wir berichteten).