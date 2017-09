Mühlencafé in Elmshorn : Absage: Das Jugendcafé bleibt ein Wunschtraum

vergrößern 1 von 2 Foto: Cornelia Sprenger 1 von 2

von Christian Brameshuber

erstellt am 22.Sep.2017 | 10:00 Uhr

Elmshorn | Ein Jugendcafé in dem bestehenden Mühlencafé – es ist vor allem Anlaufstelle für Migranten – einrichten: Der Vorstoß der CDU hatte Charme. Umgesetzt wird er nicht. Nach intensiven Gesprächen zwischen Politik, Verwaltung, Willkommensteam und Kinder- und Jugendbeirat besteht Konsens, dass die Räumlichkeiten in der Mühlenstraße für ein Jugendcafé in der jetzigen Form nicht geeignet sind, obwohl das Gebäude der Stadt gehört. Bei einer parallelen Nutzung würde sich der Charakter des Mühlencafés in Bezug auf Atmosphäre und Gestaltung zu sehr verändern.

Und nun? Seit der Schließung des „Apollo“ Ende 2012 läuft die Suche nach einem geeigneten Treffpunkt für Elmshorns Jugendliche. Auch eine zweite Option könnte sich zerschlagen. Der Kinder- und Jugendbeirat hatte sich für einen Container-Treffpunkt im Steindammpark ausgesprochen, der langfristig zu einem Jugendcafé erweitert werden sollte. Doch statt einer Entscheidung im zuständigen Jugendausschuss pro Container-Lösung flog der Tagesordnungspunkt auf Wunsch der Verwaltung überraschend von der Tagesordnung.

Es geht ums Geld. Der erste interne Etatentwurf für 2018 wies ein Defizit von über sechs Millionen Euro auf. Es wurde gestrichen, gekürzt und geschoben, so dass das Minus nur noch bei 2,6 Millionen Euro liegt. Der Container-Treffpunkt im Steindammpark verschlingt wahrlich keine Unsummen. Die Verwaltung geht von Kosten in Höhe von zirka 20.000 Euro aus.

Doch die Stadt hält es für richtig und wichtig, dass der neue Jugendtreffpunkt von zwei hauptamtlichen Teilzeitkräften betreut wird. Das Team Jugendarbeit sollte personell aufgestockt werden. Dafür fallen jährliche Kosten in Höhe von 23.000 Euro an. Angesichts der aktuellen Finanzsituation könnte das schon zu viel sein. Die Etatberatungen laufen zurzeit. Am Ende muss die Politik entscheiden, ob der Container-Treffpunkt im Steindammpark 2018 realisiert werden soll. Die Trägerschaft würde die Stadt Elmshorn übernehmen. Im Oktober tagt der Jugendausschuss erneut. Dann sollte das Thema Container-Lösung erneut auf der Tagesordnung stehen – und auch bleiben.