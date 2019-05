von dammers

22. Mai 2019, 12:21 Uhr

Abfahrt an der Kreuzkirche in Waldenau: 9 Uhr

Abfahrt an der Haseldorfer Kirche: 9.30 Uhr

Abfahrt an der Haselauer Kirche: 9.45

Abfahrt am Gemeindehaus in Appen: 9.15 Uhr;

Treffen mit Moorrege an der Drehbrücke: 10 Uhr

Treffen an der Drehbrücke mit allen weiteren Gemeinden und gemeinsame Weiterfahrt nach Seester: 10 Uhr