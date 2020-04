Abbruch der Fußball-Saison in Schleswig-Holstein ist fix

Avatar_shz von Knuth Penaranda

Horst/Kiebitzreihe | Fakten geschaffen wurden am Montagabend für die Amateur-Kicker in Schleswig-Holstein. Die Präsidiumsmitglieder des Schleswig-Holsteinischen Fußball-Verbandes beschlossen mit einer klaren Mehrheit – 114 von 115 anwesenden Stimmen bei einer Enthaltung –, die Saison 2019/2020, die Mitte März wegen der Corona-Pandemie unterbrochen worden war, abzubrechen. „Die Spielzeit wird in den Ligen des SHFV nicht über den 30. Juni hinaus verlängert und damit ohne weiteren Spielbetrieb auslaufen“, erklärte SHFV-Pressesprecher Karsten Tolle. Diese Regelung gilt für alle Alters- und Spielklassen des SHFV sowie der Kreisfußballverbände in Schleswig-Holstein.

SHFV-Präsident Uwe Döring gab zu Protokoll: „Wir hatten eine Fortführung der Saison angestrebt – aber unter Berücksichtigung der aktuellen Gesamtlage gibt die Entscheidung, die Spielzeit am 30. Juni auslaufen zu lassen, den Klubs die bestmögliche Planungssicherheit.“ Wie die bisherigen Ergebnisse gewertet und wie mit Auf- und Abstiegen sowie den Pokalwettbewerben verfahren wird, entscheidet das Präsidium bei seiner nächsten Sitzung am Sonnabend, 9. Mai.

Florian Rammer, Trainer der Verbandsliga-Kicker des VfR Horst, begrüßte die Entscheidung: „Es war wichtig, dass eine Entscheidung getroffen wird, um zu wissen, wie es weitergeht.“ Ihm sei „klar gewesen, dass ein eindeutiger Schnitt gemacht werden musste“, so der 36-Jährige. Den Wunsch des Präsidiums des Bayrischen Fußball-Verbandes, die Serie zu unterbrechen und ab Anfang September regulär zu beenden, hätte Rammer für „kaum umsetzbar“ gehalten.

Ähnlich äußerte sich Kim Neidenberger, Sportlicher Leiter der Kreisliga-Fußballer von Rot-Weiß Kiebitzreihe: „Natürlich wäre es schön gewesen, wenn die Saison regulär beendet worden wäre – aber ich finde die nun getroffene Lösung richtig.“ Eine Fortsetzung der Spielzeit 2019/2020 im September hätte auch Neidenberger „für problematisch“ gehalten. Der 38-Jährige stellte fest: „Selbst, wenn nun die neue Serie 2020/ 2021 am 1. September beginnt, wäre das ja schon gute vier Wochen später als sonst üblich, was zu Termin-Problemen führen würde.“

Die Horster steigen nun als Vierter der Verbandsliga aller Voraussicht nach nicht in die Landesliga auf. „Das ist ärgerlich, aber wir nehmen es sportlich und in der nächsten Saison einen neuen Anlauf“, versicherte Rammer. Mit mehr Anspannung blicken die Kiebitzreiher dem 9. Mai entgegen, da sie in der Kreisliga das Tabellenende zieren: „Da wir uns im Winter deutlich verstärkt haben, hätten wir gute Chancen gehabt, sportlich die Klasse zu halten“, so Neidenberger, der hofft, „dass der Verband eine Lösung findet, bei der gar kein Team absteigen muss.“