Lkw in Graben gefahren : A23 bei Elmshorn stundenlang gesperrt

Foto: Marianne Meißner

von Soenke Schierer

erstellt am 02.Nov.2017 | 13:57 Uhr

Elmshorn | Am Donnerstag ist auf der Autobahn 23 gegen 11 Uhr ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gerutscht. Der 49 Jahre alte Fahrer aus Hamburg hatte, vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme, zwischen den Ausfahrten Elmshorn und Horst/Elmshorn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Die ausgerückten Einsatzkräfte haben die Autobahn in Richtung Norden daraufhin voll gesperrt. Den aktuellen Stand der Sperrung kann auf shz.de/verkehr verfolgt werden. In Folge der Sperrung staute es sich auch in die umliegenden Gebiete und Städte wie Elmshorn, Barmstedt und Ellerhoop.

