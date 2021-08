Polizei sucht Zeugen : Zwei Labrador-Welpen in Elmshorn von Privatgrundstück gestohlen

Es handelt sich um zwei vier Monate alte Weibchen. Beide sind von brauner Färbung und gechipt.

Avatar_shz von Christian Brameshuber

16. August 2021, 13:51 Uhr

Elmshorn | Das ist bitter und ganz traurig für die Besitzer. In der Jündewatter Straße in Elmshorn sind am Sonntag (15. August) von einem Privatgrundstück zwei Labrador-Welpen gestohlen worden. Laut Polizei schlugen die unbekannten Täter zwischen 10 und 12.30 Uhr zu und entwendeten die Tiere aus einem Auslaufbereich auf dem Grundstück.

Wer hat verdächtige Personen bemerkt?

Es handelt sich um zwei vier Monate alte Weibchen. Beide sind von brauner Färbung und gechipt. Die Kripo in Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes gesehen haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04121) 8030 entgegen.