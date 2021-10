Deutsch-französisches Festival : Zwei Konzerte zum zehnjährigen arabesques-Jubiläum in Elmshorn

Das Festival arabesques feiert von September bis Dezember 2021 deutsch-französische Kultur in Norddeutschland. In Elmshorn werden zwei Konzerte stattfinden: Es kommen das Marie Baraton Trio und La Câpette.

Elmshorn | Das Festival arabesques feiert in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal deutsch-französische Kultur in Norddeutschland. Das Thema lautet dabei diesmal „Metamorphosen – Métamorphoses“. In Elmshorn sind zwei Konzerte geplant: Am Sonntag, 17. Oktober 2021, um 18 Uhr tritt das Marie Baraton Trio im Kollegiumssaal des Rathauses auf, am Sonnabend, 30. Oktober...

