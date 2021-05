Elmshorn : Dieb klaut zwei Fahrräder an einem Abend – und wird zweimal erwischt

Ein 50-jähriger Elmshorner hatte es auf Kinderfahrräder abgesehen. Zwei Stück wollte er mitgehen lassen. Beide Male stellte ihn die Polizei. Die Polizei ruft nun die Besitzer der Fahrräder auf, sich zu melden.

Elmshorn | Am Mittwochabend, 26. Mai, ist es in Elmshorn zu zwei Fahrraddiebstählen innerhalb weniger Stunden gekommen. Zweimal hatten die Polizeibeamten danach den selben Täter festgenommen. Elmshorner wollte Kinderfahrrad stehlen Kurz vor 19 Uhr beobachtete eine Zeugin den Diebstahl eines Kinderfahrrads am Holstenplatz im Bahnhofsbereich. Der Täter nutzt...

