Polizei ermittelt : Notebooks gestohlen: Einbruch in Fortbildungsakademie in Elmshorn

Am Wochenende sind bislang Unbekannte in die Räumlichkeiten eingestiegen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Elmshorn | Am Wochenende haben Unbekannte bei einem Einbruch in die Fortbildungsakademie der Wirtschaft in der Straße Am Eiskeller mehrere Notebooks entwendet. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen (21. und 24. Januar) verschafften sich der oder die Täter Zugang zu dem Gebäude und stahlen die tragbaren Computer. Das teilt die Polizei am Dienstag (25. Januar) mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.