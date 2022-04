Kriminalpolizei sucht Zeugen : Unbekannte brechen in Elmshorner Autowerkstatt ein

Die Polizei stuft die Tat als besonders schweren Fall des Diebstahls ein. Die Einbrecher waren zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in die Autowerkstatt eingestiegen.

Elmshorn | Unbekannte sind in einem Elmshorner Gewerbegebiet in der Nacht zu Mittwoch (13. April) in eine Autowerkstatt eingestiegen. Die Einbrecher hatten sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude an der Hamburger Straße verschafft und die Räume durchsucht. Die Tatzeit dürfte zwischen Dienstag (12. April) 17.20 Uhr und Mittwoch 7.55 Uhr liegen. Wie Polizeipressespr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.