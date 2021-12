Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte laden mehrere Farbeimer in Klein Offenseth-Sparrieshoop ab

Ein Zeuge hatte mehrere Farbeimer im Grenzweg entdeckt und seinen Fund der Polizei gemeldet.

Klein Offenseth-Sparrieshoop | Am Wochenende haben Umweltverschmutzer offenbar ihr Unwesen in Klein Offenseth-Sparrieshoop getrieben. Ein Zeuge hatte der Polizei am Samstag (4. Dezember) mehrere Farbeimer in einem Straßengraben gemeldet. Die Ermittler bitten nun um weitere Hinweise. Das teilte Polizeipressesprecher Lars Brockmann am Dienstag (7. Dezember) mit. Abgeladen ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.