shz-Gartenschule : Zeit zum Pflanzen: Allium als pflegeleichter Blickfang im Sommergarten

von Sven Wittenburg (Gartencenter Rostock)

04. September 2021, 07:00 Uhr

Elmshorn | Jetzt ist die beste Zeit um eine besonders effektvolle Zwiebelblume für das Frühjahr und den Frühsommer zu pflanzen. Gemeint ist Zierlauch oder auch Allium genannt. Sie ist der Frühblüher unter den Zierlauchsorten (Allium).

„Purple Sensation“, „Multibulbosum“ und kleinere Sorten

Lilafarbene Alliumsorten wie „Purple Sensation“ ragen ab Ende Mai mit ihren Köpfen über das frische Grün der anderen Stauden hinaus. In der warmen Frühlingssonne wachsen „Globemaster“ (Höhe 80-120 Zentimeter) und „Multibulbosum“ (weiße Sorte, Höhe 80-100 Zentimeter) zu großen Zwiebelblumen heran.

Aber es gibt auch deutlich kleinere Allium-Sorten, die in Gruppen gepflanzt mit ihrer Vielzahl von zarten Blütenbällen ebenfalls ein besonderer Blickfang sind:

Allium Caeruleum – auch Blau-Lauch oder Flieder-Lauch genannt – hat auffallende himmelblaue, dichte Kugelblütenbälle. Die Pflanzen werden 40 bis 60 Zentimeter hoch und der Blütendurchmesser beträgt 4 Zentimeter. Diese Sorte eignet sich auch als Schnittblume und wird gerne von Bienen angeflogen.

– auch Blau-Lauch oder Flieder-Lauch genannt – hat auffallende himmelblaue, dichte Kugelblütenbälle. Die Pflanzen werden 40 bis 60 Zentimeter hoch und der Blütendurchmesser beträgt 4 Zentimeter. Diese Sorte eignet sich auch als Schnittblume und wird gerne von Bienen angeflogen. Allium Eros ist noch kleiner. Dieser Zierlauch wird nur 30 bis 35 Zentimeter hoch, die Blüten sind halbrund und rosa bis flieder-farben. Diese Sorte wertet Beete mit flachen Bodendeckern auf und ist ebenfalls bienenfreundlich.

ist noch kleiner. Dieser Zierlauch wird nur 30 bis 35 Zentimeter hoch, die Blüten sind halbrund und rosa bis flieder-farben. Diese Sorte wertet Beete mit flachen Bodendeckern auf und ist ebenfalls bienenfreundlich. Wenn Sie einmal einen besonders extravaganten Auftritt in Ihrem Garten haben möchten, dann greifen Sie zur Allium Sorte „Red Mohican“. Wie bei der gleichnamigen Frisur haben die besonderen Blüten auf einem weißen „Kragen“ eine Reihe roter Blüten, die wie ein Kamm stehen. Die Sorte wird 80 bis 100 Zentimeter hoch.

Sie sollten Zierlauch nach der Blüte nicht abschneiden. Das kann der Pflanze schaden. Nach der Blütezeit werden wichtige Nährstoffe über den Stiel aus der Blüte in die Zwiebel transportiert. Dieser Prozess sollte nicht unterbrochen werden, damit die Pflanze auch im nächsten Jahr erneut prachtvoll blühen kann.



Allium richtig pflanzen

Die Pflanztiefe ist auf der Verpackung der Blumenzwiebeln angegeben. Fast jede Bodenart ist geeignet und auch mit Trockenheit kommt der Zierlauch gut zurecht. Als Faustregel beim Zwiebel-Pflanzen gilt: Doppelt so tief wie die Zwiebeln hoch sind. Allium-Zwiebeln dürfen aber gerne noch etwas tiefer in die Erde (zwei oder dreimal so tief wie die Zwiebel hoch ist).