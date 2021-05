Elmshorn : Wurzelfäule: Stadt fällt Traubenkirsche neben Spielplatz

Aufgefallen war der Baum, weil ein Teil umgeknickte. Bei der Überprüfung stellte sich raus, dass er nicht zu retten war.

Elmshorn | Wurzelfäule – das ist der Grund, warum eine Traubenkirsche nun von der Stadt gefällt werden musste. Am Mittwoch, 5. Mai, wurde der Baum am Spielplatz Am Friedhof / Ostlandring im Auftrag der Stadt entfernt. „Als Stadt Elmshorn kommen wir mit dieser Maßnahme unserer Verkehrssicherungspflicht nach“, sagt Baustadtrat Lars Bredemeier. „Wir wollen verhinde...

