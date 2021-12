Bargeld gestohlen : Einbruch in Elmshorner Wohnung: Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Wohnung im Adenauerdamm eingestiegen.

Elmshorn | In der Nacht von Dienstag (28.) auf Mittwoch (29. Dezember) sind Unbekannte in Elmshorn in eine Erdgeschosswohnung am Adenauerdamm eingestiegen und haben unter anderem Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Das teilte Polizeipressesprecher Lars Brockmann am Donnerstag (30. Dezember) mit. ...

