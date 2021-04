Ausbildungsprämie abgelehnt : Wildtierzentrum Sparrieshoop beklagt fehlende Unterstützung für Azubis

Ein entsprechender Antrag wurde abgelehnt. Für Stationsleiter Christian Erdmann ist das ein falsches Signal.

Kreis Pinneberg | Mit dem Frühling herrscht Hochsaison auf dem 2,6 Hektar großen Gelände des Wildtier- und Artenschutzzentrums in Sparrieshoop. Selbstgesetzte Hauptaufgabe sei dabei vorrangig die Beratung im richtigen Umgang mit vermeintlich in Not geratenen Wildtieren, die das siebenköpfige Team neben der Versorgung von jährlich über 2200 tatsächlich pflegebedürftigen...

