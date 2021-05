Kreis Pinneberg : Experte warnt: Corona-Masken werden für Vögel zur tödlichen Gefahr

In der Wildtierstation im Kreis Pinneberg gehen vermehrt Notrufe ein. Vögel verfangen sich in den Masken.

Kreis Pinneberg | Schutzmasken – jeder braucht sie jeden Tag. Doch einige Menschen schmeißen sie nach der Nutzung achtlos auf den Boden. Das bleibt nicht ohne Folgen. Schon jetzt gehen vermehrt Notrufe in der Wildtierstation in Klein Offenseth-Sparrieshoop ein. Vögel verfangen sich in den Gummibändern. Christian Erdmann, Leiter der Station im Kreis Pinneberg, fürchtet,...

