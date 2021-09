Hamburger schwer verletzt : Wieder Messerstecherei vor Diskothek in Elmshorn

Ein Streit zwischen zehn Personen eskalierte. Erst wurde geschlagen, dann zugestochen. Insgesamt wurden zwei Personen verletzt.

Elmshorn | Es hat wieder eine Messerattacke in Elmshorn gegeben. Und der Tatort soll sich wieder im Umfeld der Elmshorner Diskothek Duplex an der Kurt-Wagener-Straße befinden. Laut Polizei wurden einem Hamburger am Sonntagmorgen (29. August) schwere Stichverletzungen zugefügt. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Bereits am 20. August war ein 17-Jähriger bei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.