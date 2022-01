„Weniger is in Öller mehr“ : Noch Tickets zu haben: Jens Wagner kommt ins Stadttheater Elmshorn

„Weniger is in Öller mehr“ – so heißt das neue Bühnenprogramm des Kiebitzreiher Platt-Comedian. Am 20. Februar kommt er ins Elmshorner Stadttheater.

Elmshorn/Kiebitzreihe | In Elmshorn können sich Plattdeutsch-Freunde seit Jahren auf den Kiebitzreiher Landwirt und Platt-Comedian Jens Wagner verlassen. Am Sonntag (20. Februar) kommt er aus einer langen Corona-Zwangspause zurück. „Endlich wieder Publikum, endlich wieder lachen“, freut sich der Künstler – und wer schnell ist, kann für seinen Auftritt im Stadttheater Elmshor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.