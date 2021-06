Neueröffnungen in der City : Weniger Leerstand als vor der Krise: So trotzt Elmshorn Corona

In der Fußgängerzone haben sich neue Geschäfte angesiedelt. Der Leerstand ist geringer als vor der Corona-Krise. Die befürchtete Pleitewelle bleibt aus, auch, weil die Elmshorner ihren Geschäften die Treue halten.

Elmshorn | Die Parfümerie „Aromas Artesanales“ eröffnet am Sonnabend, 4.Juni, in der Königstraße eine neue Filiale. Das Geschäft stand nach dem Weggang des Schmuck-Filialisten Bijou Brigitte nicht lange leer. Maciej Skorka ist Inhaber der Parfümerie-Filialisten im Billstedt-Center und im Phönix-Center in Hamburg. Die dritte Filiale in Deutschland eröffnet er in ...

