Mindestens zehn Infektionen : Weitere Corona-Fälle nach Elmshorner Abi-Party

Das Gesundheitsamt des Kreises Pinneberg hat zu knapp 800 Personen Kontakt aufgenommen, die bei der Party gefeiert hatten.

Elmshorn | Nach einer Abi-Party in einem Club im Elmshorner Industriegebiet haben sich offenbar noch weitere Besucher mit dem Corona-Virus infiziert. Wie die Verwaltung des Kreises Pinneberg am Donnerstagabend (2. September) mitteilte, waren im Zusammenhang mit den am Wochenende zuvor bekanntgewordenen Corona-Infektionen bei der Veranstaltung inzwischen insgesam...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.