Elmshorner Forum Baltikum : Dittchenbühne: Kapitän Richard Brehm erzählt von der Seefahrt

Der 81-Jährige berichtet in seinem Vortrag in der Dittchenbühne von der Entwicklung der Seefahrt und von seinen eigenen Erlebnissen auf dem Meer.

Elmshorn | Wenn Richard Brehm ins Erzählen kommt, dann geht es um Schiffe, das Meer und die Seefahrt, denn der 81 Jahre alte Elmshorner war Kapitän. Von seinen Erfahrungen auf See und über wichtige Entwicklungsstationen berichtet er am Mittwoch, 25. August, auf der Bühne des Forum Baltikum – Dittchenbühne in der Hermann-Sudermann-Allee 50. Die Nutzung der Wass...

