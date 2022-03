Fußball-Kreisliga : Vorentscheidung im Tabellenkeller? SV Lieth II im Verfolgerduell

Spannende Spiele verspricht das Wochenende in der Kreisliga 1. Gerade im Tabellenkeller könnte am Sonntag die ein oder andere Vorentscheidung fallen. SV Lieth II im Verfolgerduell.

Kreis Pinneberg | Spannende Spiele verspricht das Wochenende in der Fußball-Kreisliga 1. Gerade im Tabellenkeller könnte am Sonntag (6. Sonntag) die ein oder andere Vorentscheidung fallen. So wird der TSV Sparrieshoop (zehnter Platz, zehn Punkte) alles daran setzen, den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern. Dafür muss er allerdings den Kummerfelder SV II bezwin...

