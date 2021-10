Volleyball-Regionalliga : Libera fehlen: VG Elmshorn geht dezimiert ins Heimdebüt

Das Team von Trainer Michael Behrmann empfängt am Sonntag den Schweriner SC III in der Boje-C.-Steffen-Halle am Koppeldamm. Der Stammkader ist von elf auf gerade einmal sieben Spielerinnen geschrumpft.

Elmshorn | Michael Behrmann hat sich die vergangenen Tage den Kopf zerbrochen. Wenn am Sonntag (10. Oktober, 15 Uhr) seine Volleyballerinnen der VG Elmshorn ihr erstes Heimspiel in der diesjährigen Regionalliga Nord bestreiten, ist Flexibilität gefragt. Aufgrund von Verletzungen und Urlaub ist der Stammkader der Elmshornerinnen vor dem Duell gegen den Schweriner...

