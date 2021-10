Volleyball-Regionalliga : Mit Selbstvertrauen gegen Greifswald: VG Elmshorn will nachlegen

Die Elmshornerinnen wollen nach dem 3:2 gegen Tabellenführer Norderstedt den zweiten Sieg in Serie einfahren.

Elmshorn | Welches Gesicht werden die Volleyballerinnen der VG Elmshorn am Sonntag (24. Oktober) zeigen? Das Regionalliga-Team von Trainer Michael Behrmann blickt in der bisherigen Saison auf eine Berg- und Talfahrt zurück – im Heimspiel gegen VC Greifswald (15 Uhr, Boje-C.-Steffen-Halle) will man sich von seiner besten Seite zeigen. VG Elmshorn bringt Spitze...

