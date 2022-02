Volleyball-Regionalliga : VG Elmshorn verliert gegen VG WiWa Hamburg – Tabellenführung futsch

Vor 40 Zuschauern in der heimischen Boje-C.-Steffen-Halle kassieren die hiesigen Spielerinnen die erste Niederlage in der Aufstiegsrunde und rutschen auf den zweiten Tabellenplatz ab.

Elmshorn | Den zirka 40 Zuschauern in der Boje-C.-Steffen-Halle war die Verwunderung ins Gesicht geschrieben. Nach zwei Monaten und vier „Geisterspielen“ konnte das Team von Trainer Michael Behrmann in der Aufstiegsrunde endlich vor Publikum in der heimischen Sporthalle aufschlagen. Der erhoffte Erfolg blieb jedoch aus – die VG Elmshorn unterlag WiWa Hamburg mit...

