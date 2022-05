Volleyball-Regionalliga : Ende einer Ära: Silvia Boyens verlässt VG Elmshorn mit 55 Jahren

Die gebürtige Brasilianerin krönte ihre Karriere bei der VGE mit dem Titel in der Regionalliga. Die Informatikerin blickt auf eine beachtliche Laufbahn zurück – ganz ohne Volleyball wird es auch in Zukunft nicht gehen.

Elmshorn | Es ist wie eine Reise zurück in die Vergangenheit. Spricht man in diesen Tagen mit Silvia Boyens über die Zeit bei der VG Elmshorn, so werden nicht nur ihre sportlichen Jahre von 2001 bis 2005 sowie ihre zweite Station von 2014 bis April 2022 beleuchtet, sondern quasi ihr gesamtes Leben. „Volleyball war seit meinem 18. Lebensjahr ein ständiger Begleit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.