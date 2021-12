Volleyball-Regionalliga : VG Elmshorn in Schwerin: Michael Behrmann will Wiedergutmachung

Den Frauen aus Elmshorn und dem Trainerteam um Behrmann steht ein langer Sonnabend (11. Dezember) bevor. Vor der Reise nach Mecklenburg-Vorpommern lässt man sich noch auf das Coronavirus untersuchen.

Elmshorn | Für die Volleyballerinnen der VG Elmshorn geht es am Sonnabend (11. Dezember) Schlag auf Schlag. Um kurz nach 9 Uhr lässt sich das Team um Trainer Michael Behrmann in Elmshorn auf Corona testen, spätestens um 10 Uhr will man mit den zwei Bussen bereits unterwegs sein nach Schwerin. Um 14 Uhr steht das Auswärtsspiel beim Schweriner SC III an – und die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.