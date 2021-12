Volleyball-Regionalliga Frauen : Michael Behrmann in Sorge: Droht der dritte Saison-Abbruch in Folge?

Weil im Landkreis Rostock aufgrund der hohen Corona-Inzidenz aktuell kein Hallensport erlaubt ist und der SV Warnemünde sein Heimspiel verlegen musste, fürchtet der Trainer der VG Elmshorn ein vorzeitiges Ende der Serie.

Elmshorn | Ein Heimrecht-Tausch war die kurzfristige Notlösung. Nicht in der OSPA-Arena in Rostock, sondern in der Kieler Halle an der Gellertstraße, wo am 16. Oktober schon das Hinspiel stattgefunden hatte, stieg am Sonntag (19. Dezember) in der Volleyball-Regionalliga Nord der Frauen das Rückspiel zwischen dem SV Warnemünde und Wiker SV. Der Grund dafür: Im La...

