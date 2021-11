Volleyball-Regionalliga : Frauen der VG Elmshorn setzen die Siegesserie fort

Das Team von Trainer Michael Behrmann lässt SV Warnemünde in der heimischen Boje-C.-Steffen-Halle am Koppeldamm nicht den Hauch einer Chance – vierter Sieg in Folge.

Elmshorn | Der Trend setzt sich fort. Die Volleyballerinnen der VG Elmshorn schwimmen weiter auf der Erfolgswelle. Das 3:0 in der Regionalliga Nord gegen SV Warnemünde war bereits der vierte Sieg in Serie für das Team von Trainer Michael Behrmann. Überragender erster Satz „Das war erneut eine gute Leistung, vor allem im ersten Satz lief es richtig rund", f...

