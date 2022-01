Volleyball-Regionalliga : Auftakt in Hamburg: Das erwartet die VG Elmshorn in der Aufstiegsrunde

Die VGE-Frauen gehen als Tabellenführer ins Rennen um die 3. Liga, denken aber nicht über einen Aufstieg nach. Am Sonntag (30. Januar) steht der erste Spieltag bei der VG WiWa an.

Elmshorn | Mit einer makellosen Erfolgsserie von drei Siegen binnen sieben Tagen haben sich die Volleyballerinnen der VG Elmshorn als Tabellenführer für die Aufstiegsrunde der Regionalliga Nord in Stellung gebracht. Am 1. Spieltag der Meisterschaftsendrunde sind die VGE-Frauen nun am Sonntag (30. Januar) zu Gast bei der VG WiWa. Mehr dazu: VG Elmshorn siegt 3...

