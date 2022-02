Volleyball-Aufstiegsrunde : Katja Saß krönt die Aufholjagd: VG Elmshorn ringt MSV Pampow nieder

Nachdem drei Diagonalspielerinnen bei den Regionalliga-Frauen ausfielen, musste die 46-jährige auf ungewohnter Position aushelfen. In einer umkämpften Partie gab es für Saß und das Team ein glückliches Ende.

Elmshorn | Gleich zweimal machte Katja Saß den entscheidenden Punkt. Die Volleyballerinnen der VG Elmshorn haben ihre Siegesserie fortgesetzt und auch das erste Spiel in der Regionalliga-Aufstiegsrunde gegen den MSV Pampow mit 3:0 für sich entschieden. Was sich auf dem Papier nach einer klaren Angelegenheit anhört, war in Wirklichkeit aber ein hartes Stück Ar...

