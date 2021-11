Abriss in Elmshorn verhindert : Villa auf Vormstegen saniert: Schön teuer, aber auch richtig schön gemacht

650.000 Euro hat das Elmshorner Wohnungsunternehmen Semmelhaack am Ende investiert, um das historische Gebäude am ehemaligen Wechselplatz zu retten.

Elmshorn | Die Elmshornerin Edda Hadenfeld ist dankbar. Dankbar für das Schmuckstück, was da jetzt steht. Für das sanierte Haus Vormstegen 43. Und sie will ihren Dank loswerden. An alle Fürsprecher der Modernisierung und damit Gegner des Abrisses. Vor allem an den Investor Semmelhaack. „Ihr Engagement hat sich gelohnt und ist nicht supernormal, sondern besonders...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.