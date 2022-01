Zeugensuche : Versuchter Einbruch in Elmshorn: Täter treffen auf Bewohner

Am Dienstag (4. Januar) haben Unbekannte versucht, in ein Haus an der Ollnstraße einzubrechen. Weit kamen sie jedoch nicht.

Elmshorn | Unbekannte haben am Dienstag (4. Januar) versucht, in ein Einfamilienhaus in Elmshorn einzubrechen. Das teilte die Polizei am Donnerstag (6. Januar) mit. Bewohner war zu Hause Demnach haben die Täter das Grundstück in der Ollnstraße betreten und versuchten gegen 20.30 Uhr, die Rolläden des Schlafzimmerfensters hochzudrücken. Die Beamten vermuten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.