Zeugen gesucht : Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Horst: Kripo ermittelt

Spuren an der Haustür weisen auf den Einbruchsversuch hin. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

06. Juli 2021, 11:45 Uhr

Horst | Einbrecher in Horst unterwegs: Am ersten Juli-Wochenende haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus an der Straße Langenkamp einzubrechen – ohne Erfolg. Von dem Versuch blieben nur Spuren an der Eingangstür zurück. Die Ermittler der Kripo in Itzehoe suchen nun nach Zeugen. Das teilte Polizeipressesprecherin Maike Pickert am Dienstag (6. Juli) mit.

Höhe des Sachschadens unbekannt

Nach ersten Erkenntnissen machten sich die Einbrecher im Zeitraum vom Samstag bis Montag (3. bis 5. Juli) gegen 19.45 Uhr an dem Haus zu schaffen. Sie betraten das Grundstück über die Auffahrt und versuchten die Eingangstür aufzuhebeln. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Nähe des Tatorts machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer (04821) 6020 entgegen.