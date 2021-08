Ausgebüxt oder entführt? : Verschwundene Labrador-Welpen im Tierheim Elmshorn abgegeben

Ob eine Straftat vorliegt, muss die Polizei noch klären. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die beiden Hundedamen ausgerissen sind.

Elmshorn | Die Hundebesitzer können aufatmen. Ihre beiden Labrador-Welpen, die am Sonntag (15. August) von ihrem Grundstück in der Jündewatter Straße in Elmshorn verschwunden waren, sind wieder aufgetaucht. Laut Polizei wurden die beiden Hunde am Montag (16. August) im Tierheim abgegeben. Hundediebstahl ist fraglich Ob tatsächlich ein Diebstahl vorgelegen ...

