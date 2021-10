Fußball-Verbandsliga : Verletzungen, Fortbildungen und Urlaub: Personalnot beim VfR Horst

Trainer Florian Rammer steht für das Spiel gegen den FC Reher-Puls am Sonnabend (16. Oktober) nur ein knapper Kader zur Verfügung. Trotzdem soll ein Heimsieg her, um den Anschluss an die Spitze zu wahren.

Horst | Knapp dreieinhalb Jahre ist es nun her, dass Florian Rammer das Traineramt bei den Fußballern des VfR Horst übernahm. „Und so angespannt wie aktuell war die Personallage noch nie“, klagte der 38-Jährige. Nachdem er am vergangenen Sonnabend beim 7:1-Kantersieg gegen den Heider SV II schon Tim Kubisch (zweite Herren) und Torwart Yannis Horvath als Felds...

