Verkaufsoffener Sonntag : Food Trucks und Live-Musik auf dem Holstenplatz in Elmshorn

Die Besucher erwartet auf dem Gelände am Bahnhof eine große kulinarische Vielfalt. Zudem fällt der Startschuss für den Verkauf der Elmshorner Weihnachtskugel.

Elmshorn | Shoppen, Schlemmen, Spaß haben: Am Sonntag, 7. November, öffnen die Elmshorner Geschäfte im gesamten Stadtgebiet ihre Türen. Der verkaufsoffene Sonntag von 12 bis 17 Uhr steht unter dem Motto „Reise in die Genuss-Welt“. Das Parken auf den öffentlichen Parkplätzen ist an diesem Shopping-Sonntag frei. Food Trucks und Live-Musik auf dem Holstenplatz ...

