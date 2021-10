Autofahrer-Streit eskaliert : Verfolgungsjagd endet mit Körperverletzung: 1200 Euro Strafe für Barmstedter

Wortgefechte, Beleidigungen und ein Mann, der angefahren und am Knie verletzt wurde. Vor dem Amtsgericht Itzehoe musste sich am Montag (11. Oktober) ein Rentner wegen eines Vorfalls in Kiebitzreihe verantworten.

Barmstedt/Kiebitzreihe | Der Abend war herbstlich frisch, kurz nach 21 Uhr vor fast genau einem Jahr. Doch was sich auf der Straße zwischen Elmshorn und Kiebitzreihe abspielte, war alles andere als kühl. Ein damals 68-jähriger Rentner und Aushilfs-Taxifahrer und zwei junge Männer lieferten sich nach kurzer Verfolgung zunächst nur Wortgefechte. Doch im weiteren Verlauf des Str...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.