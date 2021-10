Verfolgungsjagd bis Seestermühe : Hinweise verdichten sich: Polizei hat Tankstellenräuber gefasst

Als Polizisten am Donnerstag in Glückstadt einen weißen VW kontrollieren wollen, flüchtet der Fahrer. Nach einer Verfolgungsjagd wird er in Seestermühe gestoppt. Nun wird langsam klar, wen die Polizei dort verhaftet hat.

Seestermühe | Sie überfielen Tankstellen im Süden von Schleswig-Holstein und flüchteten in einem weißen VW – nun ist der Polizei offenbar einer der Haupttäter ins Netz gegangen. Das erfuhr shz.de aus Polizeikreisen. Er war in der Nacht zu Donnerstag nach einer langen Verfolgungsjagd durch die Kreise Steinburg und Pinneberg in Seestermühe gestoppt worden. Überfäl...

