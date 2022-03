Volleyball-Regionalliga : VG Elmshorn sichert sich im Topspiel gegen Eimsbütteler TV II die Meisterschaft

Krimi in der Boje-C.-Steffen-Halle. Dank eines 15:12 im fünften Satz sichern sich die Elmshornerinnen den Titel. Ob das Aufstiegsrecht für die 3. Liga wahrgenommen wird, ist noch offen.

Elmshorn | Was für Endspiel, was für ein Abschluss. Dank eines 3:2 (24:26, 25:22, 21:25, 25:13, 15:12) im letzten Spiel der Regionalliga-Aufstiegsrunde haben sich die Elmshornerinnen den Titel und somit das Aufstiegsrecht für die 3. Liga gesichert. In der mit 100 Zuschauern voll besetzten Boje-C.-Steffen-Halle entwickelte sich vom ersten Ballwechsel an das er...

