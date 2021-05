Neues Müll-System in Elmshorn : Semmelhaack baut unterirdische Abfallbehälter für Flora-Höfe ein

Damit Entsorgungsplätze sauberer werden, wird in der Catharinenstraße der Müll nun unterirdisch gesammelt. Das habe gleich mehrere Vorteile.

Elmshorn | Wohin mit dem Müll? Ihn einfach verbuddeln ist eine dumme Idee und zudem ein Umweltfrevel. Man kann ihn aber auch geordnet und in speziellen Behältern unter die Erde bringen. In Elmshorn probiert man so ein System jetzt aus. Der Müll kommt unter die Erde In der Catharinenstraße wurde nun zum ersten Mal ein Unterflursystem für Haushaltsmüll insta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.