Unfall in Seeth-Ekholt : 15 Jahre alter Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

In dem Moment, in dem die Volvofahrerin nach links abbog, wollte der Rollerfahrer überholen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Elmshorner Polizei hat einen Sachverständigenhinzugezogen.

Seeth-Ekholt | Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Gemeinde Seeth-Ekholt ist am Donnerstag (12. August) ein 15 Jahre alter Tornescher lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verunglückten in ein Hamburger Krankenhaus. Kollision beim Abbiegen auf Grundstückseinfahrt Laut Polizei war eine 51 Jahre alte Frau um 20.30 Uhr mit ih...

