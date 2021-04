Unfall in Elmshorn : Peugeot kracht in Fahrschulauto – zwei Leichtverletzte

Der Fahrer des Peugeot wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr war mit rund 20 Helfern ausgedrückt.

Elmshorn | Zwei Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag (26. April) in Elmshorn gefordert. Nach ersten Angaben von der Unfallstelle war dabei ein Peugeot in ein Fahrschulauto gekracht. Der Fahrschulwagen stand auf der Friedensallee an einer Ampel und war in Richtung des Friedhofs unterwegs, als ein Peugeot auf dessen Fahrspur entgegenkam und g...

