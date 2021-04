Auffahrunfall in Elmshorn : Transporter kracht in wartende Autos – eine Verletzte und hoher Schaden

Der Unfall ereignete sich auf der Wittenberger Straße im Bereich Sibirien. Tags zuvor hatte es dort schon mal gekracht.

Elmshorn | Erneut hat es im Bereich Sibirien in Elmshorn gekracht: Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos ist am Dienstag (20. April) nach ersten Angaben der Polizei eine Frau verletzt worden. An den Fahrzeugen entstand zudem hoher Sachschaden. Bereits einen Tag zuvor waren bei einem Unfall an derselben Kreuzung zwei Menschen verletzt worden. Unfa...

