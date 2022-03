Unfall in Horst : Unter starken Schmerzmitteln: Auto-Fahrer gerät in Gegenverkehr

Dem Mann kam dabei ein Wohnmobil entgegen. Nach dem Unfall nahm der Wohnmobil-Fahrer die Verfolgung auf.

Horst | In Horst ist am Sonntag (27. Februar) ein Auto in den Gegenverkehr geraten und hat dabei ein Wohnmobil touchiert. Das teilt die Polizei jetzt mit. Verletzt wurde niemand, an den Autos entstanden jeweils leichte Sachschäden. Fahrerflucht vom Unfallverursacher Um 14.35 war ein Paar mit seinem Wohnmobil auf dem Horstheider Weg in Richtung Bahnhofst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.