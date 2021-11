Kran im Einsatz : Unfall bei Seester: Lastwagen kommt von Straße ab und rutscht in den Graben

Bei dem Unfall in der kleinen Gemeinde im Kreis Pinneberg wurde der Dieseltank des Lastwagens beschädigt. Für die Bergung des Lkw muss der Groß Sonnendeich gesperrt werden.

Seester | Auf der Straße Groß Sonnendeich bei Seester im Kreis Pinneberg ist am Donnerstagvormittag (18. November) ein Lkw in den Graben gerutscht. Der 30-jährige Fahrer war mir dem Gespann gegen 11 Uhr aus Richtung Seester kommend unterwegs, als er im Begegnungsverkehr auf die Bankette geriet und absackte. Der Laster blieb daraufhin in Schräglage im Graben ste...

