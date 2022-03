Rastplatz Steinburg : Unfall auf der A23: Fahrer flüchtet mit 1,91 Promille

Eine 28-Jährige war auf der Autobahn unterwegs, als es plötzlich krachte. Doch von einem zweiten Fahrzeug fehlte jede Spur. Wenig später entdeckte die Polizei einen Unfallwagen bei Horst. Der Fahrer hatte getrunken.

Horst | Bei einem Verkehrsunfall auf der A23 wollte am späten Freitagabend der Verursacher flüchten. Bei der Rettungsleitstelle in Elmshorn ging um kurz nach 23 Uhr ein Unfall in Höhe des Rastplatzes Steinburg ein, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Eine 28- Jährige war mit ihrem 30- Jährigen Begleiter in einem Seat in Richtung Süden unterwegs, als...

