Unerlaubte Müllentsorgung : Sommerland: Umweltsünder missbraucht Feldweg als Ablagestelle

Insgesamt 20 Müllsäcke hat ein Unbekannter am Feldweg Hungerstraße zurückgelassen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Avatar_shz von Deborah Dillmann

03. März 2021, 15:36 Uhr

Sommerland | Ein Unbekannter hat einen Feldweg in Sommerland (Kreis Steinburg) zu seiner privaten Müllhalde gemacht. Vermutlich innerhalb der vergangenen anderthalb Wochen (20. Februar bis 2. März) wurden dort diverse Müllsäcke entsorgt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Umweltsünder geben können. Das teilte Polizeipressesprecherin Merle Neufeld am Mittwoch (3. März) mit.

Landwirt entdeckt Abfall

Am Dienstag hatte ein Landwirt gegen 15.50 Uhr im Feldweg Hungerstraße an der Hungerwettern zwei etwa 100 Meter voneinander entfernt liegende Stellen entdeckt, an denen insgesamt 20 Säcke Abfall abgeladen wurden.

In den Beuteln befanden sich überwiegend Styroporreste und Glaswolle. Abgelegt worden sein dürfte der Müll nach dem letzten Schnee, da die Säcke samt Inhalt nicht nass waren.

Zeugen gesucht

Hinweise auf den Müllsünder nimmt die Polizei in Heide unter Telefon (0481) 940 entgegen.