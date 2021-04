Zeugen gesucht : Unbekannte entsorgen Sperrmüll und Bauschutt am Adenauerdamm in Elmshorn

Der Abfall wurde auf einer Wertstoffinsel entdeckt. Der Umweltdienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

von Daniela Lottmann

23. April 2021, 14:38 Uhr

Elmshorn | Vier Kubikmeter unzulässiger Abfall am Adenauer Damm: Diesen Fund meldet die Polizei Elmshorn. Am Mittwoch, 22. April, wurde der Müll an einer Wertstoffinsel im Elmshorner Adenauerdamm entdeckt. Unbekannte legten hier Sperrmüll, Teppiche und knapp 20 Müllsäcke mit Mineralwolle ab.

Zeugen gesucht

Der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher. Wer verdächtige Beobachtungen melden möchte, nutzt die Telefonnummer (04121) 40920.